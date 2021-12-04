В Нижнем Тагиле более 250 человек вышли на митинг против QR-кодов

Сегодня, 4 декабря, в Нижнем Тагиле в Комсомольский сквер на митинг против введения QR-кодов пришло более 250 тагильчан. Активисты выступили против обязательной вакцинации и законопроекта о введении QR-кодов. Во время протестной акции, согласованной с мэрией Нижнего Тагила, было собрано более 250 подписей под письмом к депутатам Законодательного собрания Свердловской области с просьбой проголосовать против законопроекта о введении QR-кодов. Также митингующие записали два видеообращения в адрес Владимира Путина. Мероприятие прошло без задержаний, но журналист АН «Между строк» заметил на акции нескольких сотрудников правоохранительных органов в штатском.

Организовали митинг активисты общественного движения «Тагил за перемены». В понедельник они планируют отвезти собранные подписи в Екатеринбург, где 7 декабря депутаты ЗакСо будут рассматривать законопроект о введении QR-кодов. К ним присоединились активисты всероссийского антиваксерского движения «Иммунный ответ», которые 20 ноября записывали видеообращение у Лисьей горы. Тогда тагильчане также обратились с просьбой к российским властям не принимать закон о повсеместном использовании QR-кодов для вакцинированных.

«Насколько я знаю, активисты из Асбеста уже отвезли свои подписи областным депутатам, и я считаю, что Нижний Тагил тоже должен присоединиться. Есть такое слово одиозное — антиваксеры, но мы к ним себя не относим. У нас также есть прививочные сертификаты, мы ставим обязательный список прививок, но мы за добровольную вакцинацию. Проблема в том, что люди не доверяют вакцине. Все же видят, как развалена медицина в стране, поэтому никто не верит, что эта прививка может защитить от болезни», — рассказала АН «Между строк» общественница, экс-кандидат в депутаты ЗакСо от «Справедливой России» Надежда Журавлёва.

Активистка Лариса Агинских, которая зачитывала обращение к Владимиру Путину, говорит, что обращение к президенту, как и в прошлый раз, писали самостоятельно и вновь планируют выложить его в соцсетях.

Среди протестующих была художница Наталья Бортнова, которая говорит, что из-за отсутствия QR-кода теперь не может попасть в музеи на выставки.

«Это насилие. Я считаю, неприемлемо, когда людей отстраняют от работы. Не пускают даже на открытия выставок в музеи. Но главное не это, ведь ввести могут какие угодно законы, и непонятно, что будет в будущем. Я не против вакцинирования, но, если я не привилась, я беру ответственность за это на себя. Это должно быть личное волеизъявление человека», — поделилась тагильчанка.