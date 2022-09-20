В Нижнем Тагиле бабушка-инвестор отдала мошенникам 900 тысяч рублей

69-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила перечислила мошенникам почти 900 тысяч рублей в надежде заработать. Ещё в декабре 2021 года она зарегистрировалась на брокерской инвестиционной платформе. Женщину убедили в том, что для получения большей прибыли необходимо вкладывать большую сумму. В итоге за 9 месяцев пенсионерка-инвестор перевела злоумышленникам около 900 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», женщина не только сняла все средства со своего накопительного счёта, но также заняла деньги у родственников и взяла два кредита. Когда она заметила, что никаких дивидендов так и не получила, то обратилась в полицию.

Это уже 22-й случай подобного «инвестиционного» мошенничества, зарегистрированный в МУ МВД России «Нижнетагильское» с начала 2022 года. Суммарный ущерб, нанесённый тагильчанам, составляет 11,5 млн рублей. Сотрудники полиции рекомендуют не учувствовать в сомнительных финансовых операциях, игнорировать звонки с незнакомых телефонных номеров и не вступать в общение с незнакомцами в социальных сетях, не переходить по подозрительным ссылкам и никому не сообщать свои персональные данные, банковские реквизиты или секретные коды. В случае если вам поступают подозрительные звонки, обратитесь в полицию.