В Нижнем Тагиле автор популярного в двухтысячных трека «Вдох-выдох» представит свой новый альбом 

4 августа в креативном кластере Samoro.doc состоится презентация сольного альбома (12+) экс-фронтмена группы Т9 и экс-солиста группы «Банд’Эрос» тагильчанина Владимира Солдатова. После семи лет в качестве солиста группы «Банд’Эрос» он запускает свой сольный проект Soldatov. В родном городе музыкант и саундпродюсер выступит с новыми песнями и поделится с тагильчанами творческими планами.

«Все семь лет, пока я работал с “Банд’Эрос”, я продолжал заниматься творчеством: писал на заказ и в стол. Теперь готов делиться накопленным материалом», — рассказывает Владимир Солдатов.

Первую песню Владимир написал в возрасте 14 лет, а свой первый хит «Вдох-выдох (Ода нашей любви)» (12+) сочинил в студенческие годы. Тогда же, в университете, музыкант организовал группу Т9, которая изначально называлась Soul Inc. Чуть позже Владимир бросил учёбу ради творчества, и в 2008 году его хит «Ода нашей любви» занял высокие строчки рейтингов на популярных российских радиостанциях. Затем музыканта ждала премия «Золотой Граммофон», а через несколько лет и работа в группе «Банд’Эрос», где он долгое время был солистом.

Презентация первого сольного альбома музыканта Soldatov «T10» (12+) начнётся в 18:00. По инициативе артиста вход на концерт свободный.