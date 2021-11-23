В Нижнем Тагиле автомобилисты просят мэрию установить светофор на круговом перекрёстке возле ТЦ «Кит» 

Жители Нижнего Тагила требуют от администрации установить светофор на круговом перекрёстке Черноисточинское шоссе — Октябрьский проспект со стороны ТЦ «Кит». Как рассказал АН «Между строк» один из инициаторов Александр, в часы пик на данном участке постоянно образуются пробки и происходят ДТП, поэтому регулировка тут необходима. Однако в ГИБДД и мэрии не видят причин для установки светофора.

По словам Александра, сейчас автомобилистам, двигающимся по круговому перекрёстку, приходится пропускать тех, кто въезжает на ГГМ со стороны Горбуново. А из-за того, что каждый автомобилист пытается проскочить перекрёсток быстрее, в этом месте, по мнению активиста, регулярно происходят ДТП.

«Там нужно поставить умный светофор, чтобы он регулировал движение. Потому что ни автомобили, ни общественный транспорт не могут в час пик проехать», — поясняет Александр.



Предполагаемое расположение светофоров



Тагильчанин обращался в администрацию с просьбой установить на данном участке светофор. Однако мэрия отказывается делать это, ссылаясь на то, что сейчас здесь действует временная организация движения по дублёру Черноисточинского шоссе, который находится за ТЦ «Кит».

Отметим, дорогу-дублёр построил «Уралстроймонтаж» (УСМ), но объект до сих пор не принят в эксплуатацию из-за расхождений с проектом. На этом участке уже больше года установлены «временные» знаки, запрещающие движение автомобилей.

«Они говорят: “А зачем там ставить светофор? Это же временно”. Прошло уже шесть лет. А сейчас администрация подаст иск к УСМ, и ещё лет пять уйдёт на экспертизы», — говорит активист.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, дорожно-транспортные происшествия на данном участке не регистрировались, а установка светофорного объекта не даст положительного эффекта для повышения пропускной способности.