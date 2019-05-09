В Нижнем Тагиле артисты цирка вывели на парад Победы боевую конницу и клетку с «фашистами» 

Артисты Нижнетагильского цирка в этом году вывели на парад Победы боевую конницу из 13 лошадей и клетку с «фашистами». В «фашистов» одеты четыре собаки и один человек. По словам директора организации Руслана Марчевского, конница будет идти за «Бессмертным полком». Сами сотрудники цирка тоже пройдут в полку, но понесут портреты не родственников, а других артистов. Накануне в цирке состоялась репетиция.

«В прошлом году у нас возникла идея понести портреты артистов, которые воевали, выступали в агитбригадах во время Великой Отечественной войны, их вспомнить, — рассказал АН “Между строк” Руслан Марчевский. — “Бессмертный полк” — это когда люди несут портреты своих родственников. Но у нас не у всех они есть, я, к сожалению, не знаю, кто у меня воевал. Цирк — это одна большая семья, почему же тогда мы не можем понести портреты других артистов?»

Марчевский отмечает, что в «Бессмертном полку» всегда вспоминают погибших людей, но не животных — и это неправильно.

«Одних лошадей во время войны, по официальным данным, погибло полтора миллиона. Неофициально — в два раза больше. А какой вклад они внесли: раненых вывозили, продукты доставляли, снаряжение доставляли. А партизаны? Они без лошади не смогли бы далеко от базы уйти, а с лошадью они по 100 км проходили. Лошадь осенью и весной может пройти везде. Ну и, конечно, сколько людей они спасли, на себе вынесли. Сейчас у нас на гастролях были джигиты Тамерлана Нугзарова. У нас с ними есть совместный спектакль “Салют Победы”. Одежда и другие атрибуты — это всё оттуда. Ну мы и подумали: раз лошади сейчас здесь, давайте попробуем пройтись на параде. Цирковые лошади не боятся музыки, зрителей, флагов. Но они не привыкли к улице, поэтому мы полторы недели по чуть-чуть выводили их на улицу, чтобы они привыкли к ветру, светофорам, люкам и машинам. Если всё получится, в следующем году увеличим количество лошадей до 30», — отмечает Марчевский.

Напомним, в 2018 году в колонне артистов цирка, участвовавшей в традиционной демонстрации трудовых коллективов города после парада Победы, провели «пленного фашиста». Карикатурного немца с гитлеровскими усиками вёл на верёвке актёр, изображавший солдата Красной армии. В этом году в клетке провезут сразу пятерых «фашистов».