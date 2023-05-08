В Нижнем Тагиле 9 мая трамваи изменят маршруты и расписание

В Нижнем Тагиле 9 мая в связи с парадом военной техники с 07:00 будет полностью закрыто движение трамваев по проспекту Ленина. На проспекте Мира движение перекроют на участке от проспекта Ленина до улицы Циолковского. Трамваи будут ходить по изменённым маршрутам и скорректированному расписанию.

Маршрут № 3 не будет совершать полный круг, а пойдёт от улицы Островского до микрорайона Приречный через Красный Камень. Движение начнётся в 06:23, трамваи будут курсировать каждые 6-7 минут до открытия проспекта Ленина.

Маршрут № 15 с Новой Кушвы до ГГМ пойдёт через Красный Камень и Выю. С 07:09 и до открытия проспекта Ленина трамваи с ГГМ будут курсировать по укороченному маршруту до улицы Островского с интервалом 5-6 минут.

На маршруте № 12 рейсов по полному маршруту не будет. Они пойдут по укороченному маршруту Пихтовые горы — Отделение дороги до момента открытия движения по проспекту Мира.

Трамваи по маршруту № 8 начнут работу по расписанию выходного дня. По полному маршруту с УВЗ на Красный Камень можно будет уехать в 05:17 и 05:48, с Красного Камня до УВЗ — в 05:56 и 06:34. Далее до открытия движения по проспекту Ленина начнёт работу укороченный маршрут УВЗ — Отделение дороги. Вагоны будут курсировать с интервалом 20–35 минут.

6-й и 10-й маршруты пойдут по расписанию выходного дня.

Более подробно с режимом работы трамваев в День Победы можно ознакомиться на сайте МУП «Тагильский трамвай» по ссылке.