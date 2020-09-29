В Нижнем Тагиле 72 класса закрыты на карантин. 43 из них переведены на дистант

В Нижнем Тагиле из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом закрыли на карантин уже 72 класса. Из них 43 класса в 20 общеобразовательных учреждениях переведены на дистанционное обучение. Детей отправили на дистант из-за контакта с носителями новой коронавирусной инфекции COVID-19, пояснили АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии. 20 классов в 17 школах сейчас закрыто из-за ОРВИ. Предписания о закрытии классов и групп в детских садах выдаёт Роспотребнадзор.

«В девяти объединениях дошкольного образования закрыто на карантин 17 групп. Из них семь групп в шести детских садах оказались на карантине из-за возможного контакта с заболевшими COVID-2019, 10 групп в восьми детских садах — из-за ОРВИ. Учреждения дополнительного образования работают в штатном режиме. С применением дистанционных технологий образовательный процесс организован в Городском дворце детского и юношеского творчества», — добавили также в горадминистрации.

Сегодня стало известно, что московские школы уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября «в связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса». В Свердловской области не планируют продлевать школьные каникулы. Однако, по информации агентства, родителям детей, которые учатся в школе № 5, разослали предупреждения об организации каникулярного времени для школьников уже с 29 сентября.

«Уважаемые родители! В связи с усложнившейся обстановкой по заболеванию ОРВИ и КОВИД-19 среди учителей и учащихся школы, администрация СОШ № 5 объявляет для учащихся 5–11 классов каникулы с 29 сентября по 8 октября включительно», — говорится в объявлении.

Напомним, для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в школах и детских садах города организовали разные входы для учеников с обязательной термометрией, а также обработкой рук с использованием антисептиков. В школе № 100 даже установили тепловизор. Для разведения потоков школьников в каждом образовательном учреждении разработано новое расписание — дети в разное время посещают столовую и выходят в коридоры во время перемен. За классами закреплены отдельные учебные кабинеты. Но пандемия коронавируса пока не уходит из Свердловской области. Несмотря на многочисленные меры профилактики, уже в шести школах Нижнего Тагила были выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией.