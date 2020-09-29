В Москве объявили двухнедельные каникулы в школах

Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября «в связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса», сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

«По рекомендации санитарных врачей, с учётом осеннего подъёма простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний коронавирусом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября. Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы. В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы. Детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику», — говорится в заявлении Собянина.

Он также попросил родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче, а если выходить гулять, то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте.