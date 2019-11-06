В Нижнем Тагиле 28-летняя девушка пропала по пути домой после работы

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 28-летнюю Юлию Северову. Вечером 2 ноября она вышла с работы, но домой так не пришла. На звонки девушка не отвечает.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», девушка неместная, в Нижнем Тагиле проживает вместе с молодым человеком на Тагилстрое. Утром 2 ноября он отвёз её на работу в магазин бытовой техники «Эльдорадо» в ТЦ «Райт».

«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что девушка — приезжая. Установлено, что она и ранее уходила из дома, но в полицию о её розыске родные не обращались, она возвращалась домой. При девушке есть сотовый телефон, который периодически становится доступен, но на звонки она не отвечает», — рассказали в полиции.

В торговом центре ИА «Все новости» подтвердили, что смену девушка отработала в приподнятом настроении и в 21:00 поехала домой.

В день ухода на Юле Северовой было бежевое драповое пальто. С собой, возможно, был чёрный рюкзак с рисунком в виде звёзд. Если вы видели эту девушку, позвоните по телефонам: 8 (3435) 47-71-02 или 02.