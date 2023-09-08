В Нижнем Тагиле 13-летняя девочка сбежала из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и обворовала несколько магазинов

В Нижнем Тагиле 5 сентября из из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН) на Красном Камне сбежала 13-летняя девочка. Через два дня, 7 сентября, подростка обнаружили в Дзержинском районе у соседей её матери. После беседы с инспекторами ПДН беглянка вернулась в центр.

В розыске несовершеннолетней принимали участие дежурные наряды полиции. Девочка самовольно ушла из социально-реабилитационного центра и обворовала несколько продуктовых магазинов. По данным силовиков, беглянка перекрасила волосы в ярко-розовый цвет.

Ранее девочка состояла на учёте в подразделении для несовершеннолетних за совершение противоправных деяний и неоднократные уходы из дома. Мать за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней была ограничена в правах, и с декабря 2022 года девочка проживает в СРЦН. Это первый её уход из госучреждения, рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».