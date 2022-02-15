В Нижнем Тагиле 12-летняя девочка покончила с собой из-за развода родителей

В Нижнем Тагиле покончила с собой 12-летняя девочка, сообщает «Комсомольская правда — Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. Трагедия произошла 13 февраля. Тело девочки обнаружили её родители.

«Бригада скорой помощи констатировала смерть в 17:30. Семья благополучная, родители работают на заводе. Недавно супруги развелись, решался вопрос о совместной опеке над ребёнком», — пояснил источник издания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства). От комментариев в ведомстве воздержались.