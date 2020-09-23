В Нижнем Тагиле 113 классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса, гриппа и ОРВИ

По данным областного оперштаба, в Нижнем Тагиле на карантин закрыты 113 классов, из них 80 — по причине ОРВИ и гриппа, 33 — из-за COVID-19. Ранее сообщалось, что в шести школах Нижнего Тагила выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией. Из-за получения данных о подтверждённых случаях коронавируса в шести классах школ № 8, 32, 55, 56, 69 и лицея № 39 образовательный процесс перевели на двухнедельное дистанционное обучение. Последний случай фиксировали в 9-м классе школы № 32, с 12 сентября ученики класса занимаются дома. Ещё в 14 школах (№ 3, 6, 32, 38, 40, 45, 100, 69, 72, 81, 90, ЦО № 1, гимназия № 86 и политехническая гимназия) в 15 классах более 20% детей заболели ОРВИ.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил условия перевода школ и детсадов на дистанционное обучение: если более 20% детей в группе или классе заболеют респираторными инфекциями, воспитанников переведут на дистанционную форму обучения сроком на 10 дней. Когда в образовательном учреждении (школа или детсад) выявят более 10 случаев пневмонии, ОРВИ и гриппа, то детей выведут на каникулы или организуют учебный процесс удалённо.