В Невьянске мужчина зарезал приятеля, поспорив с ним, что «от ножа нельзя защититься»

В Невьянский городской суд передано уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который убил 45-летнего знакомого кухонным ножом, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Расследование вели сотрудники следственного отдела по Невьянску СКР. По их сведениям, конфликт между обвиняемым и убитым спровоцировал спор между мужчинами, который произошёл 7 марта 2019 года. Обвиняемый с приятелем пили в одной из квартир на улице Серова, параллельно смотрели ролики на тему единоборств.

«Обвиняемый настаивал на том, что защититься от указанного оружия не смогут даже те, кто обладает навыками ведения рукопашного боя. Его оппонент утверждал обратное», — уточнили в СКР.

Спор перерос в конфликт, закончившийся поножовщиной. Следствие уверено, что обвиняемый повредил потерпевшему жизненно важные органы, из-за чего он скончался на месте происшествия. После этого мужчина пришёл в местный магазин и сам попросил продавца вызвать скорую помощь и полицию. Свою вину в ходе следствия он признал, отметили в ведомстве.