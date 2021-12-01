В Москве вынесли приговор бывшему схиигумену Сергию

Измайловский суд Москвы 30 ноября приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Как пишет ТАСС, Романов своей вины не признал.

Суд посчитал Николая Романова виновным по ч. 1 ст. 330 (самоуправство), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу вероисповедания), по пунктам «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 (склонение к совершению самоубийства) УК РФ.

«Признать Романова виновным и путём частичного сложения наказаний назначить ему 3 года и 6 месяцев колонии общего режима», — огласил приговор судья.

Ранее гособвинитель просил приговорить бывшего схиигумена Сергия к 4 годам колонии, но в качестве смягчающих обстоятельств судья назвал пенсионный возраст, состояние его здоровья, участие в благотворительности.

«Суд вынес нашему подзащитному обвинительный приговор, несмотря на убедительные доводы в пользу его невиновности. Мы будем обжаловать этот приговор в апелляционной инстанции», — сказал адвокат обвиняемого Павел Бабиков.

Напомним, весной 2020 года отца Сергия обвинили в экстремизме и распространении дезинформации о коронавирусе из-за его проповедей на YouTube, в которых схиигумен проклинал всех, кто закрывает церкви в пандемию.

В июне 2020 года Романов, несмотря на запрет епархии, вернулся в Среднеуральский женский монастырь, отстранил его настоятельницу Варвару и выставил охрану. РПЦ лишила его церковного сана и запретила в служении его сторонников. Несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый препятствовал проведению религиозных обрядов, публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству.