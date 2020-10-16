Отлучённый от церкви экс-схиигумен Сергий открыл новый храм на 4 тысячи человек

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) открыл новый храм на территории фактически захваченного им Среднеуральского женского монастыря, сообщается на канале его пресс-секретаря Всеволода Могучего на YouTube.

В новом храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы могут одновременно находиться 4 тыс. человек. В здании храма уже прошли молебен и всенощное бдение. Судя по видео, на богослужениях отлучённого от церкви экс-схиигумена присутствовали десятки человек.

Напомним, весной 2020 года отца Сергия обвинили в экстремизме и распространении дезинформации о коронавирусе из-за его проповедей на YouTube, в которых схиигумен проклинал всех, кто закрывает церкви в эпидемию, и утверждал, что они хотят построить «цифровой концлагерь Сатаны». В июне Романов, несмотря на запрет епархии, вернулся в Среднеуральский женский монастырь, отстранил его настоятельницу Варвару и выставил охрану. РПЦ лишила его церковного сана и запретила в служении его сторонников.