В Москве судебные приставы начали устраивать рейды по квартирам участников акции 27 июля

В Москве сотрудники службы судебных приставов начали проводить рейды по квартирам граждан, которые были задержаны на акции протеста 27 июля, сообщает телеканал «Москва 24».

Замруководителя московского управления ФССП Евгения Клименко заявила, что у задержанных имеются задолженности на общую сумму 26 миллионов рублей, в основном это долги по кредитам.

«Основная сумма — кредитные обязательства (16 млн рублей). Иные взыскания в пользу физических и юридических лиц — 6 млн рублей, ещё почти 2 млн рублей — налоги; штрафы и алиментные обязательства — 800 тысяч рублей, ЖКХ — 600 тысяч рублей», — уточнила она.

По словам Клименко, приставы обходят квартиры, чтобы установить имущественное положение участников акции протеста. Некоторых должников приставы не застали дома, поэтому к ним предпримут принудительные меры привода или этих людей даже объявят в розыск.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несогласованная акция за честные и свободные выборы в Мосгордуму. По оценкам полиции, в мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек, оппозиционеры говорили о 10 тысячах митингующих. По данным «ОВД-Инфо», на митинге были задержаны 1373 человека. В «Агоре» назвали это число рекордным в современной истории России.

В СК сообщили, что среди задержанных на митинге 27 июля оказались 134 уклониста от военной службы. Накануне прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав семейную пару, которая пришла на акцию протеста с годовалым ребёнком. В СК заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Адвокаты отметили, что после допроса супругов у следователей не возникло к ним претензий.