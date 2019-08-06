Прокуратура Москвы потребовала забрать ребёнка у участников митинга 27 июля

Прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав супругов, которые пришли на несогласованную акцию протеста 27 июля с маленьким ребёнком, сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре провели проверку и выяснили, что супруги пришли на несогласованную акцию в центре Москвы с годовалым сыном и передали его «третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».

«Таким образом, супруги, эксплуатируя ребёнка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», — говорится в сообщении прокуратуры.

Заявление прокурора о лишении родительских прав передали в суд. Ведомство также установило, что у отца ребёнка временная регистрация в Москве, поэтому он не обладает правом голоса на выборах в Мосгордуму.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая закончилась жёсткими задержаниями, а после неё завели дело о «массовых беспорядках», по которому проходят десять человек.