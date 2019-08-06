Правозащитники прокомментировали требование забрать ребёнка у участников акции 27 июля

Правозащитники прокомментировали требование прокуратуры Москвы лишить родительских Дмитрия и Ольгу Проказовых — участников акции протеста 27 июля, которые пришли на неё с годовалым ребёнком.

Уполномоченный по правам детей при президенте РФ Анна Кузнецова считает необходимым проверить правовые основания для лишения родительских прав.

«Это крайняя мера, применимая в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение к своему ребенку. Важно понять правовые основания к составлению данного иска. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства», — цитирует ТАСС Кузнецову.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович считает данную меру избыточной. Также он призвал стороны прекратить шантаж детьми.

«У меня нет точных данных пока, только пресса, но даже если был вред, такая мера откровенно избыточна», — заявил Бунимович РБК.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что сейчас необходимо в первую очередь понять, имела ли место провокация, умысел.

«Если они преследовали цель подвергнуть своего ребенка опасности, то, безусловно, в этом есть злоупотребление родительскими правами. Если же они просто шли с ребенком по улице и оказались на месте проведения несанкционированного массового мероприятия — это другая история. Если они просто взяли с собой ребенка, чтобы принять участие в санкционированной, несанкционированной акции, — это третья история», — приводит Znak.com его слова.

Напомним, прокуратура Москвы провела проверку и выяснила, что супруги, пришедшие на акцию 27 июля с маленьким ребёнком, во время митинга передали его «третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда». Ведомство потребовало лишить семейную пару родительских прав. В ночь на 6 августа в доме семьи прошли обыски, а на следующий день их вызвали на допрос в следственный комитет.