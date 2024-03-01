В Москве простились с Алексеем Навальным*. На похороны политика пришли тысячи людей

Сегодня в Москве простились с Алексеем Навальным*. Отпевание проходило в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, похоронен он был на Борисовском кладбище. Проводить Алексея Навального* в последний путь пришли тысячи людей.

«Народу огромное количество, многие тысячи людей. Конечно, сегодня день трагический: прощаемся с видным человеком, который стал символом эпохи», — сказал политик Борис Надеждин, который пришёл на отпевание Алексея Навального*.

На кладбище прощание с Навальным* проходило под песню My Way («Мой путь») Фрэнка Синатры.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии № 3 в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа умер политик Алексей Навальный*. По сообщению регионального управления ФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, реанимационные мероприятия результата не дали.

На следующий день после смерти оппозиционного политика в Нижнем Тагиле жители города принесли цветы к мемориальному камню, на месте которого ещё в 1990-е годы планировалось установить памятник жертвам политических репрессий. Камень находится недалеко от парка «Народный», в пойме реки Тагил.

4 августа 2023 года Мосгорсуд назначил Алексею Навальному* 19 лет колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. Слушание проходило в закрытом режиме на территории колонии во Владимирской области, где Навальный* отбывал наказание.

* Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов в РФ.