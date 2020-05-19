В Москве прикованная к постели профессор РУДН получила новый штраф за нарушение режима самоизоляции

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, почти год не встающая с постели из-за болезни, сообщила в Facebook, что ей пришёл ещё один штраф за отсутствие приложения для контроля за передвижением людей с COVID-19.

На карантин её отправили из-за ОРВИ, а коронавирусной инфекции, по словам Карабулатовой, у неё не обнаружили.

Накануне, 18 мая, Карабулатова написала о первом штрафе в 4 тысячи рублей, выписанном ей за нарушение режима самоизоляции, а именно за неустановленное приложение «Социальный гражданин», следящее за находящимися на карантине. По её словам, на её телефоне установить приложение невозможно, а специальный смартфон для отслеживания её местоположения ей не выдали. Спустя несколько часов после того, как пост Карабулатовой процитировали некоторые СМИ, начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков объявил, что штраф профессору РУДН аннулирован.

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