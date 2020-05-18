В Москве женщину, год прикованную к постели, оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

В Москве профессор РУДН Ирина Карабулатова, уже год прикованная к постели, получила штраф в размере 4 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции, пишет Znak.com.

По словам самой Карабулатовой, в период пандемии коронавируса у неё обострился тонзиллит, из-за чего она вызвала на дом врача, который диагностировал ОРВИ. Женщина подписала постановление о необходимости соблюдать самоизоляцию.

«Я инвалид первой группы, 90% двигательной функции у меня, к сожалению, нарушено, самоизоляцию я соблюдаю уже год, дай бог мне встать. Каково было моё удивление, когда я получила письмо со штрафом за нарушение самоизоляции. Оказалось, что это штраф за то, что у меня нет приложения "Социальный мониторинг", оно у меня не устанавливается. Никто мне не звонил и не спрашивал, смогла ли я установить его, зато сразу прислали штраф 4 тысячи рублей. Я была бы рада оплатить штраф, если бы служба главконтроля меня не отфутболила. Я вижу в этом коррупцию и халатное отношение. Кто-то получил за это большие деньги? Это способствует тому, чтобы росли протестные настроения», — рассказывает Карабулатова.

Профессор РУДН подчеркнула, что «президент Владимир Путин многократно говорил о необходимости поддерживать социально незащищённых граждан, в то время как огульное присуждение штрафов за "нарушение самоизоляции", а по факту за неустановку/неиспользование программы "Социальный мониторинг" дискредитирует власть».

«Социальный мониторинг» — приложение для отслеживания местонахождения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией и ОРВИ, которые проходят лечение на дому. Система должна автоматически отслеживать геолокацию пользователя, при этом фиксировать не трек его перемещения, а факт покидания адреса самоизоляции, который пользователь указывал в своей анкете. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение периодически направляет пуш-уведомления с запросом идентификации с функцией распознавания лица. Чтобы пройти эту процедуру, пользователь должен в онлайн-режиме сделать свою фотографию.

На минувшей неделе пользователи «Социального мониторинга» сообщали, что приложение присылало запрос на подтверждение местонахождения в квартире ночью, и из-за того, что пользователи не отправляли свою фотографию вовремя, многие получили штрафы. Позднее столичные власти сообщили, что все штрафы, выписанные из-за ошибок приложения, будут аннулированы.

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