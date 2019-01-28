В Москве нашли мёртвым бывшего главу «Дальспецстроя»

Следственный комитет России проводит доследственную проверку по факту гибели бывшего руководителя «Дальспецстроя» Дмитрия Савина, пишет «Коммерсантъ».

Тело Савина было обнаружено накануне вечером во дворе его частного дома на Привольной улице в московском районе Жулебино. По предварительным данным, смерть наступила от огнестрельного ранения в голову, нанесённого из 7,62 мм карабина Browning acera.

Компания «Дальспецстрой» была генеральным подрядчиком строительства космодрома Восточный.

Дмитрий Савин покинул пост главы «Дальспецстроя» ещё в 2015 году «по состоянию здоровья», однако известно, что его работа подвергалась жёсткой критике со стороны проверяющих, в том числе вице-премьера Дмитрия Рогозина, отмечавших срывы графиков строительства.

На место Савина был назначен Юрий Волкодав, который сейчас находится под стражей. СКР обвиняет его в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Предшественник Савина на этом посту Юрий Хризман по приговору Дальневосточного окружного военного суда за хищение более 5 млрд рублей получил 14-летний срок.