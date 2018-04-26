В Москве к ЧМ-2018 запретят рекламные граффити

Власти Москвы намерены перед чемпионатом мира по футболу запретить рекламные граффити на стенах домов, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, департамент рекламы и СМИ Москвы уже подготовил соответствующие поправки в городской закон о благоустройстве. Цель нововведений — «запретить в столице партизанский маркетинг, который взяли на вооружение многие рекламодатели и рекламные агентства», отметил источник издания. В Мосгордуму поправки внесут в ближайшее время.

В пресс-службе департамента данные о разработке законопроекта подтвердили.

«Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы», — сказал глава департамента Иван Шубин.

Представитель ведомства Константин Горохов объяснил, что речь идёт не о полном запрете граффити, а о запрете в них рекламы и введении ограничений. К примеру, авторы поправок предлагают ограничить максимальный размер текстовой части граффити 30 процентами. Помимо этого, каждому «легальному» граффити необходимо будет представить дизайн-проект, согласовать его в художественном совете при Архитектурном совете Москвы и утвердить в Москомархитектуре. Власти города также будут выдавать распоряжения об удалении несогласованных изображений. Поправки одобрены аппаратом мэра, отметил источник «Коммерсанта» в департаменте.

По информации департамента, за последние два года число поверхностей в Москве, которые используют для рекламных граффити, выросло с 44 до 166, а ежегодный оборот на этом рынке оценивают в миллиард рублей. В ведомстве говорят, что правила решили ужесточить перед ЧМ-2018, так как Россия обязана защищать права FIFA и её коммерческих партнёров. В департаменте отметили, что треть всех рекламных граффити находится на официальных маршрутах проезда футбольных команд, на которых действуют правила ограничения распространения рекламы.