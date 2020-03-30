В Москве и Владимире умерли пациенты с коронавирусом

В московской больнице от пневмонии скончалась 84-летняя пациентка с коронавирусом, со ссылкой на оперативный штаб пишет ТАСС. Погибшая стала десятой жертвой коронавируса в России.

«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтверждён диагноз "пневмония" и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. 84-летняя пациентка находилась на искусственной вентиляции лёгких. Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний», — сказали в штабе.

В свою очередь управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило, что пациент с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией умер в больнице в городе Коврове. У него была пневмония, заявили представители ведомства, добавив, что точная причина смерти станет известна после исследования патологоанатома. Таким образом, в России умерли 11 человек, у которых был подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция». Семь смертельных случае зафиксированы в Москве.

Напомним, ранее в оперативном штабе сообщили, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 302 человека в 35 регионах, общее число зарегистрированных случаев коронавируса в России составило 1836 человек.

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