В Молодёжном театре новый спектакль-урок ставит главный режиссёр Казанского ТЮЗа

В Молодёжном театре Нижнего Тагила идут репетиции нового спектакля по мотивам книг российского писателя Григория Остера. Над постановкой «Остер-класс. Конфетоедение» работает главный режиссёр Казанского ТЮЗа Радион Букаев. Премьера назначена на 3 и 4 октября.

«Работать с Радионом для нас огромное удовольствие. Его ироничный юмор создаёт особую атмосферу. "Остер-класс. Конфетоедение" — это спектакль, состоящий из музыкальных шоу-уроков, главная история которого о том, как найти самого себя», — рассказывают в театре.

Радион Букаев работал в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Кемерово, Красноярска, Уфы, Томска, Магадана, Ельца, Прокопьевска, Минусинска, Лесосибирска, Абакана, Серова, Майкопа, Таганрога. Он является лауреатом конкурса-фестиваля профессиональных театров Липецкой области «В зеркале сцены».

Добавим, что на постановку спектакля Новый Молодёжный театр выиграл грант конкурса поддержки детских театров проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины».

Новый театральный сезон открылся в Молодёжном 19 сентября премьерой «Маленького принца». Почитать о философском спектакле можно здесь.