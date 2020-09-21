«Не обрывайте своим детям крылья». В Молодёжном театре состоялась премьера спектакля для семейного просмотра «Маленький принц»

В минувшую субботу в Новом Молодёжном театре на Вагонке состоялась премьера спектакля «Маленький принц» по мотивам одноимённого произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Над подстановкой работал московский режиссёр Алексей Тишура.

Спектакль был профинансирован грантом губернатора Свердловской области — в прошлом году театр стал победителем в конкурсе и получил 500 тысяч на реализацию постановки.

По сюжету, маленький главный герой путешествует по разным планетам в поисках людей. В каждой планете режиссёр зашифровал особый смысловой ребус, который публика должна разгадать во время просмотра. В итоге самый внимательный зритель увидит в детской сказке серьёзное философское произведение, поднимающее проблему взаимоотношений родителей и их детей, поиска себя и своей личности.

«Этот спектакль для семейного просмотра, потому что те вопросы, которые в нём ставятся, — это вопросы о том, как мы общаемся с нашими детьми. Я бы хотел, чтобы родитель после просмотра задумался, умеет ли он слушать и понимать своего ребёнка. Потому что чаще всего родители пытаются сделать ребёнка взрослее, чем он есть, дать свои наставления, научить жизни. А важнее — понимать, заботиться и любить. Ведь личность ребёнка возникает уже тогда, когда он рождается, и наша задача как родителя увидеть эту личность», — объясняет режиссёр.

Спектакль «Маленький принц» — это постановка для взрослых детей и маленьких взрослых, говорит Алексей Тишура. Режиссёр хочет дать возможность всем найти своего потерявшегося внутреннего ребёнка.

Для постановки была детально продумана визуальная часть спектакля: яркие костюмы, масштабные декорации и спецэффекты, отправляющие зрительный зал в космос, и динамичная музыка. На сцене появлялись странные инопланетные существа и даже золотой дракон. Также во время спектакля звучали отрывки из новостных репортажей на различные социальные темы — это одна из задумок режиссёра, позволяющая зрителю разгадать основную идею «Маленького принца». Сам московский режиссёр назвал эту постановку «фантастическим реализмом».

Подготовка спектакля заняла два с половиной месяца. Первые репетиции и создание декораций начались ещё весной, а премьера планировалась в марте, но из-за пандемии коронавируса её пришлось перенести, отменить все репетиции, а режиссёру уехать обратно в Москву. Как только ограничения на репетиции были сняты, Алексей Тишура в августе вернулся в Нижний Тагил.

«Мне очень понравилось работать с труппой Молодёжного театра. С актёрами у нас сложились прекрасные взаимоотношения на полном доверии, мы разговаривали и слушали друг друга. Они поняли мою историю, а я смог научиться у них многому новому. Поэтому в “Маленьком принце” есть много импровизации. Уверен, что каждому актёру есть что сказать в спектакле, поделиться с публикой своими воспоминаниями из детства — как плохими, так и хорошими», — отметил Алексей.

Это первая постановка режиссёра Алексея Тишуры в Нижнем Тагиле. Всего режиссёр поставил более 30 спектаклей.