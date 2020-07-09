В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» (ВГТРК) заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной.

«В целом у нас вакцинация в любом случае идёт только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причём я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации», — сказал Мурашко.

По его словам, на сегодняшний день в России разрабатывается 17 перспективных вакцин. Говоря о заболеваемости коронавирусом, Мурашко отметил, что «мы всё-таки имеем сегодня уровень заболеваемости хоть и управляемый, но он есть». При этом он сообщил, что в общем в стране сегодня на больничных койках находится 112 тысяч человек.

Также Мурашко сообщил, что говорить о полном отсутствии реакции иммунной системы человека на коронавирус нельзя, но у тех, кто переболел им в тяжёлой форме, иммунитет сформировался более стойкий. При этом все, кто перенёс коронавирус, нуждаются в реабилитации. Мурашко подчеркнул, что наиболее уязвимыми органами и системами стали лёгкие и сердце — в частности, у переболевших людей встречаются миокардиты.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».