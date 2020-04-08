В Минздраве России заявили о недостоверности трети тестов на коронавирус

Около 20–30% ПЦР-тестов на коронавирус, которые используют в России, показывают недостоверный результат, заявил изданию Medvestnik.ru директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

«Чувствительность метода полимеразной цепной реакции — 70–80%. У нас есть пациенты с отрицательными результатами теста, но у них есть болезнь COVID-19», — сказал Авдеев.

По его словам, проводилось исследование, в котором участвовали 1400 пациентов: у 300 из них тест дал отрицательный результат на коронавирус, в то же время компьютерная томография лёгких показала изменения, характерные для новой инфекции. Главный внештатный пульмонолог подчеркнул, что именно томография является более надёжным методом диагностики нового заболевания.

Ранее сообщалось, что возможность пройти тестирование на коронавирус появилась у всех желающих: сотрудники Роспотребнадзора стали брать анализы на дому. Стоимость такого теста — 1250 рублей, также нужно доплатить за выезд сотрудника ведомства.

В России на сегодня зафиксировано 7497 заболевших коронавирусом. 494 пациента выздоровели, 58 человек умерли.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».