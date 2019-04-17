В мэрии Якутска за счёт сокращения бюджетных расходов сэкономили более 48 млн рублей

Экономия бюджетных расходов в мэрии Якутска с начала 2019 года превысила 48 млн рублей, заявила ТАСС мэр города Сардана Авксентьева.

«Порядка 36 млн рублей составила экономия бюджетных средств из-за сокращения расходов на информационную деятельность, внешние и общественные связи; 4,9 млн — на приём делегаций, 4,6 млн — на командировочные расходы. В связи с тем, что у нас сокращена должность первого заместителя мэра, сэкономили 2,6 млн рублей», — рассказала Авксентьева.

Ранее мэрия Якутска выставила на торги элитные джипы чиновников, пообещав направить часть дохода от их продажи на запуск социального такси. Отказ от дорогих автомобилей стал одним из первых распоряжений Авксентьевой, отменившей после своего вступления в должность в сентябре целый ряд дорогостоящих мероприятий, включая постановку балета за 1,5 млн рублей и показ шуб стоимостью почти 1 млн рублей. Оптимизация расходов была частью её предвыборной программы.