В мэрии Нижнего Тагила утвердили проект ледового городка 2021 года

Глава города Владислав Пинаев одобрил проект новогоднего городка 2021 года. Как рассказал АН «Между строк» директор компании «Горсвет-НТ» Константин Благинин, в ходе финального обсуждения было решено добавить ещё несколько световых композиций.

В августе стало известно, что ледовый городок 2021 года будет посвящён знаменитому произведению Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». В этом году исполняется 190 лет со дня его написания. Согласно проекту компании «Горсвет-НТ», у главного входа гостей будут встречать 33 богатыря и дядька Черномор. Тагильчане смогут сфотографироваться на большой ладье. На площади появится больше фотозон, изменится местоположение некоторых горок, будут заменено световое оборудование.

Напомним, в этом году мэр Нижнего Тагила остался недоволен качеством ледового городка на Театральной площади. В соцсетях горожане жаловались на некачественные горки и странные ледовые скульптуры, напоминающие могильные надгробия. Чтобы не повторять прошлых ошибок, чиновники пообещали учесть мнение тагильчан при проектировании городка в будущем году. На сайте Центра развития туризма был создан опрос, в ходе которого горожане предлагали сделать больше красивых ледовых фигур, с которыми можно фотографироваться, и вспомнить старые аттракционы и варианты оформления городка в предыдущие годы.