В мэрии Нижнего Тагила утвердили дизайн-проекты благоустройства дворов

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов утвердил дизайн-проекты девяти дворов, которые благоустроят в городе в этом году. Список был определён по итогам рейтингового голосования жителей 18 марта. Территории приведут в порядок в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Нижнего Тагила на 2017-2022 годы». На эти цели город получит из области около 150 миллионов рублей.

Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте города, во дворе на Пархоменко, 137, например, планируется установить карусель «Колокольчик», качели, спортивные тренажёры и горки.

Во дворе на Зари, 31 сделают площадки для воркаута, отдыха и настольного тенниса, а также площадки для сбора мусора, чистки ковров и одежды.

Напомним, всего в очереди на ремонт сейчас стоят 648 территорий, их обещают привести в порядок в последующие годы.