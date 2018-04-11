В мэрии Нижнего Тагила создали рабочую группу для подготовки к многомиллиардному соглашению по спасению системы водоснабжения города

В тагильской администрации создали рабочую группу для подготовки к заключению многомиллиардного концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города. Проект по модернизации системы водоснабжения Нижнего Тагила летом 2017 года инициировала российско-венгерская «Уральская водная компания» (УВК). В рамках него планируется построить две станции подготовки питьевой воды. Вложения УВК составят 12,4 миллиарда рублей без НДС.

Возглавляет группу вице-мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В составе числятся замглавы администрации по горхозяйству и строительству Вадим Кулик, директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран, а также пять представителей УВК, в том числе автор проекта Бакош Тамаш.

В начале апреля стало известно, что компания «Российские коммунальные системы» (ООО «РКС-Холдинг», «дочка» ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) планирует побороться за создание очистных сооружений для Верхне-Выйского и Черноисточинского водохранилищ. Однако в составе создаваемой чиновниками рабочей группы нет ни одного её представителя.

В постановлении администрации отмечается, что создание рабочей группы позволит оперативнее решать вопросы, возникающие в рамках реализации концессионного соглашения.

В департаменте информполитики Свердловской области ранее сообщали, что УВК до 2026 года построит на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах две станции водоподготовки мощностью 130 тысяч кубометров в сутки. Объём средств областного и муниципального бюджетов составит 16,4 миллиарда рублей. По проекту контракта распоряжаться имуществом УВК будет 15 лет, не повышая тариф на услуги выше 4% в год. Результатом должно стать поступление в квартиры тагильчан воды, на 100% соответствующей всем нормам и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Недавно российско-венгерское АО «Уральская водная компания» разослало федеральным и региональным СМИ официальный пресс-релиз о том, что планирует заключить с администрацией Нижнего Тагила ещё одно концессионное соглашение на несколько миллиардов рублей. Венгры предложили мэрии обследовать и привести в порядок сети, которые снабжают город питьевой водой. Глава города Сергей Носов в эфире муниципального канала «Тагил-ТВ» назвал сообщение о втором концессионном соглашении слухами и сравнил их с «вбросами провокационной информации», которые делал украинец Никита Кувиков (более известный под псевдонимом Евгений Вольнов) после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Пранкер звонил в различные инстанции и рассказывал о якобы 355 погибших. При этом пресс-секретарь «Уральской водной компании» Александр Правоторов в разговоре с АН «Между строк» подтвердил намерение УВК заключить с тагильской администрацией ещё одно концессионное соглашение (есть аудиозапись разговора).

Напомним, на плачевное состояние экологии в Нижнем Тагиле во время своего послания Федеральному Собранию обратил внимание президент Владимир Путин. В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака и ионов аммония гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.