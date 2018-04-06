Вексельберг хочет забрать у венгров многомиллиардную концессию по спасению системы водоснабжения Нижнего Тагила

Компания «Российские коммунальные системы» (ООО «РКС-Холдинг», «дочка» ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) планирует побороться за создание очистных сооружений для Верхне-Выйского и Черноисточинского водохранилищ Нижнего Тагила. Концессионное соглашение по спасению системы водоснабжения второго по величине города в Свердловской области станет самым крупным проектом в жилищно-коммунальном хозяйстве не только на Среднем Урале, но и в России. И РКС действительно сейчас рассматривает возможность подачи заявки на участие в концессии. В компании утверждают, что Нижний Тагил попадает в сферу её стратегических интересов.

«РКС подготовили собственное предложение, которое будет озвучено в случае объявления конкурса. По законодательству, в случае появления заявок от различных претендентов, конкурс может быть объявлен. Если он будет объявлен, наша компания будет в нём участвовать», — рассказал директор по стратегическим коммуникациям «Российских коммунальных систем» Игорь Волобуев журналисту Znak.com, добавив, что компания подготовила для тагильской мэрии «целый ряд предложений».

Первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ответ на вопрос о намерениях РКС заметил, что заявки от компании в мэрию пока не было. Источники Znak.com на рынке предполагают, что мотивация РКС может быть связана не столько с желанием заработать на концессии, сколько с желанием увеличить стоимость компании на рынке.

«В последнее время ходят слухи о возможной продаже "Российских коммунальных систем" другим игрокам. В этом случае им было бы выгодно набрать концессионных соглашений, чтобы увеличить стоимость компании. Аналогичным образом работает и "Росводоканал"», — отмечает собеседник издания.

Отметим, создание и реализацию проекта по спасению системы водоснабжения Нижнего Тагила летом прошлого года инициировала российско-венгерская «Уральская водная компания» (УВК, 50% принадлежит «Будапештскому водоканалу»). В мэрии сообщали, что концессионное предложение будет находиться на рассмотрении до 24 апреля, после чего с УВК заключат договор. Однако если РКС Вексельберга до 20 апреля подаст в администрацию конкурирующее предложение, то чиновникам придётся организовывать конкурс. В этом случае сроки создания новых очистных сооружений в Тагиле отодвинутся на срок от четырёх месяцев и более.

«АО "Уральская водная компания" приветствует здоровую конкуренцию, — отметил гендиректор УВК Сергей Хван. — По нашему мнению, объявление конкурса администрацией Нижнего Тагила как минимум на полгода отдалит сроки начала реализации проекта. Кроме того, на всех этапах подачи документации могут быть дополнительные увеличения сроков. Соответственно, жители города будут ещё дольше ждать чистую питьевую воду».

Ранее гендиректор АО «Уральская водная компания» Сергей Хван говорил АН «Между строк», что уже в мае с тагильской администрацией планируется заключить концессионное соглашение по модернизации городской системы водоснабжения, в рамках которого будут построены две станции подготовки питьевой воды. Вложения УВК в этом случае составят 12,4 миллиарда рублей без НДС. В департаменте информполитики Свердловской области также уточняли, что УВК до 2026 года построит на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах две станции водоподготовки с мощностью 130 тысяч кубометров в сутки. Объём средств областного и муниципального бюджетов составит 16,4 миллиарда рублей. По проекту контракта, распоряжаться имуществом УВК будет 15 лет, не повышая тариф на услуги выше чем на 4% в год. Результатом должно стать поступление в квартиры тагильчан воды, на 100% соответствующей всем нормам и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Недавно российско-венгерское АО «Уральская водная компания» сообщило, что планирует заключить с администрацией Нижнего Тагила ещё одно концессионное соглашение на несколько миллиардов рублей. Помимо уже существующей договорённости построить две станции подготовки питьевой воды. Венгры предложили мэрии обследовать и привести в порядок сети, которые снабжают город питьевой водой.

Как именно инвестор будет возвращать вложенные в спасение многострадальной системы водоснабжения города деньги, пока неизвестно. В марте финансовое управление мэрии внесло изменения в проект бюджета города на 2020 год. Чиновники надеются, что областные власти направят в Нижний Тагил более миллиарда рублей, которые необходимы для заключения концессионного соглашения. Однако пока поступление даже этих средств не подтверждено никакими документами.

Напомним, на плачевное состояние экологии в Нижнем Тагиле во время своего послания Федеральному Собранию обратил внимание президент Владимир Путин. В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака и ионов аммония гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.

АО «Уральская водная компания» зарегистрировано в Свердловской области. 50% его акций принадлежат учредителю — ЗАО «Будапештский водоканал», ещё 50% — российскому экологическому фонду «Вода Евразии».