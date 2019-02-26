В мэрии Нижнего Тагила сегодня пройдёт приём прокуроров для жалоб на мусорную реформу

В администрации Нижнего Тагила сегодня, 26 февраля, пройдёт приём прокуроров для жителей, которые готовы пожаловаться на мусорную реформу, пишет ИА «Все новости». Тагильчан примут прокурор природоохранной прокуратуры Денис Исаков и прокурор Ленинского района города Владимир Мартынов, они начнут работать с 15:00 в кабинете № 207. Попасть на приём смогут все желающие, предварительной записи не требуется.

Напомним, после начала мусорной реформы жителям Нижнего Тагила стали массово приходить квитанции от регионального оператора по вывозу мусора — фирмы «Рифей» — с ошибками в начислениях и даже в названии компании-оператора. По данным администрации Нижнего Тагила, чиновникам пришло более 50 тысяч обращений от жителей, недовольных сложившейся ситуацией. В «Рифее» заявили, что сообщить об ошибках в квитанции можно до конца апреля в офисы компании.

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле прошёл митинг против мусорной реформы, на который, по словам организаторов, пришли более 1000 человек.