В мэрии Нижнего Тагила рассказали о сроках внедрения в городском общественном транспорте онлайн-касс

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила АН «Между строк» рассказали, когда в городском общественном транспорте появятся онлайн-кассы для оплаты проезда. Напомним, что, согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации», с 1 июля 2019 года юридические лица обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ), которая должна передавать сведения о расчётах в налоговые органы через операторов фискальных данных.

«Управлением городским хозяйством администрации города совместно с НТ МУП “Тагильский трамвай” и автотранспортными предприятиями с 2018 года изучался опыт работы предприятий, которые уже применяют кассовые аппараты, а также рассматривались предложения различных организаций, которые занимаются внедрением автоматизированных систем оплаты проезда. Изучено много моделей кассового оборудования. Очень важно, чтобы характеристики оборудования отвечали требованиям транспортных предприятий, а это: габариты и вес, возможность работы без подзарядки более 8 часов и при низких температурах, высокая скорость печати чека, надёжность в эксплуатации, использование любого вида оплаты (от наличного до бесконтактного и через телефон с системой NFC). В то же время сообщаем, что Государственной Думой РФ принято решение о приостановлении до 1 июля 2020 года действия частей 2–4 и 6 статьи 14.5 КоАП в отношении применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов водителями или кондукторами в салоне транспортного средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте. Это позволило перевозчикам скорректировать сроки внедрения автоматизированной системы оплаты проезда», — пояснили в мэрии.

В настоящее время предприятием НТ МУП «Тагильский трамвай» ведутся переговоры с организацией, которая будет заниматься внедрением автоматизированной системы оплаты проезда, готовится документация, расчёты. По мере урегулирования вопросов и подписания договоров планируется начать тестирование мобильных терминалов в трамвайных вагонах и по результатам тестирования ввести в эксплуатацию данную систему. С целью изучения предложений поставщиков контрольно-кассовой техники в работе и соблюдения законодательства терминалы уже введены и работают в тестовом режиме на одном автобусном маршруте (№ 34-Р ГГМ — Рудник им. III Интернационала). По результатам тестирования будет принято решение о дальнейших переговорах на поставку оборудования, подходящего для эксплуатации в общественном транспорте.