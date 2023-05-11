В мэрии Нижнего Тагила рассказали, как будет ходить общественный транспорт в период ремонта дороги на проспекте Мира

В администрации Нижнего Тагила рассказали о том, как будут ходить автобусы и маршрутки в период перекрытия участка дороги на проспекте Мира из-за ремонта теплосетей. Движение для автомобилей на участке проспекта Мира от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина закроют с 12 по 15 мая 2023 года. Трамваи продолжат курсировать по этому участку без изменений.

Объезжать дорогу будут 11 маршрутов общественного транспорта, которые едут в сторону Тагилстроя и Красного Камня. Скорректируют свой путь автобусы № 1 (ТЦ «Райт» — Рудник), № 1С (ТЦ «Райт» — Рудник/Сады), № 2 (Вокзал — Ольховка), № 4 (ТЦ «Райт» — Выя — Красный Камень — ТЦ «Райт»), № 5 (ТЦ «Райт» — Выя — Лебяжка — Красный Камень — ТЦ «Райт»), № 23 (ТЦ «Райт» — Смычка), № 30 (Вокзал — Красный Камень — Выя — вокзал), № 31 (Вокзал — Красный Камень — Лебяжка — Выя — вокзал), № 33 (ГГМ — Выя — Красный Камень — проспект Строителей), № 34 (ГГМ — Рудник) и № 36 (ВМЗ — ТРЦ DEPO).

Кроме того, маршрутки в период ремонта дороги будут курсировать от проспекта Ленина до улицы Октябрьской Революции, а затем Карла Маркса и выезжать на проспект Мира.

«Временные места остановки автобусов будут организованы в районе дома № 62 на проспекте Ленина, у дома № 27 на улице Октябрьской Революции, у дома № 83 на улице Карла Маркса и у дома № 23 на проспекте Мира», — уточнили в мэрии.