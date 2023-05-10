В Нижнем Тагиле на 4 дня закроют участок дороги на проспекте Мира 

В Нижнем Тагиле с 12 по 15 мая в связи с ремонтными работами теплосети перекроют движение автотранспорта на участке проспекта Мира от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина. Работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» организует МУП «Тагилэнерго», говорится на сайте администрации города.

«Работы необходимо произвести в указанные сроки, чтобы в дальнейшем не мешать подрядчикам заниматься обновлением автодороги по проспекту Мира и исключить вероятность аварийного ремонта теплосети в этом месте в последующие годы», — объяснил заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Как отмечает директор МУП «Тагилэнерго» Дмитрий Чернушевич, на распределительной тепловой сети, которая обеспечивает горячей водой многоквартирные дома в периметре улиц Карла Маркса, Мира, Ленина и Октябрьской Революции, заменят две трубы диаметром 219 мм и длиной около 60 метров между домами № 21 и 26 на проспекте Мира.

В конце мая и начале июня 2023 года в этом микрорайоне автолюбителям снова предстоит столкнуться с вынужденными неудобствами, связанными с ремонтом ещё одной теплотрассы диаметром 500 мм. Временно перекроют движение на участке улицы Циолковского от проспекта Мира до улицы Вязовской.