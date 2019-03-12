В мэрии Нижнего Тагила провели виртуальную экскурсию по мосту через городской пруд (ВИДЕО)

Екатеринбургская компания «СТК МТ Электро» по заказу «Службы заказчика городского хозяйства» создала двухминутный ролик виртуального путешествия по мосту через Тагильский пруд.

Напомним, закладка первого камня в основание путепровода состоится в День города, который будет праздноваться в этом году 11 августа. В конце прошлой недели замглавы по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко провёл совещание с представителями ОАО «Уралгипротранс», МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», профильных управлений администрации и ресурсоснабжающих компаний, где обсуждались вопросы о ходе подготовки проектно-сметной документации на строительство моста и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры. После 12 марта пакет документов будет передан на государственную экспертизу для получения итогового заключения.

Как сообщает Tagilka.ru, для сокращения бюджета проекта предлагалось сократить количество полос для движения транспорта с четырёх до двух, но в результате изменений параметров подъездной дороги и сокращения ширины пешеходной части удалось сохранить четырёхполосный мост. В итоге предэкспертизная стоимость проекта составит около 3,8 млрд рублей.