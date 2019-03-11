Мост через Тагильский пруд начнут строить в День города

Закладка первого камня в основание моста через Тагильский пруд состоится в День города, который будет праздноваться в этом году 11 августа, сообщает пресс-служба мэрии. Такую задачу перед городскими службами поставил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Начало строительства крупного инфраструктурного объекта ознаменует ещё одну значимую веху в развитии Нижнего Тагила», — заявил мэр.

В конце прошлой недели замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко провёл совещание с представителями ОАО «Уралгипротранс», МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», профильных управлений администрации и ресурсоснабжающих компаний, где обсуждались вопросы о ходе подготовки проектно-сметной документации на строительство моста и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры. После 12 марта пакет документов будет передан на государственную экспертизу для получения итогового заключения.

По словам Владимира Юрченко, после прохождения экспертных процедур муниципалитет направит заявку в областное министерство дорожного хозяйства и транспорта на выделение средств на строительно-монтажные работы.

Напомним, мост должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Финансирование строительства будет осуществляться за счёт областного и местного бюджета, а также внебюджетных средств. В смету должны быть также включены компенсации собственникам и арендаторам земельных участков, которые придётся изъять для строительства моста. 6 сентября 2017 года свердловское правительство, тагильская администрация и ЕВРАЗ подписали трёхстороннее соглашение, которое предусматривает налоговые льготы горно-металлургическому холдингу, чтобы направлять сэкономленные средства на строительство моста через Нижнетагильский пруд. Планировалось, что строить мост начнут уже в конце 2018 года, но в итоге сроки сдвинули. Это произошло из-за того, что проект «Уралгипротранса» оказался слишком дорогим — почти 5 млрд рублей вместо обещанных 3,6 млрд. Мэр Владислав Пинаев заявил, что город не готов на такие расходы, и отправил документацию на доработку.