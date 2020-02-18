В мэрии Нижнего Тагила обсудили технологии для очистки воды из Черноисточинского пруда

17 февраля в администрации Нижнего Тагила прошло заседание экспертного совета по выбору технологии очистки воды из Черноисточинского водоёма, которую планируют использовать на станции подготовки «Южная». Кроме главы города Владислава Пинаева, профильных чиновников, депутатов и представителей заинтересованных ведомств, заслушать предложения специализированных компаний приехал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

«Экспертный совет должен принять судьбоносное решение для Нижнего Тагила. У каждой из технологий очистки воды есть слабые и сильные стороны, которые мы должны сегодня обсудить и выбрать оптимальный вариант», — сказал глава города.

На суд экспертов, среди которых были доктора технических наук Марк Новиков и Олег Продоус, были представлены проекты компаний «Миррико», «Уралпроектинжиниринг», «Московские озонаторы», «Уральская водная компания». Руководитель общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов-Князев представил опыт Череповца.

Представители компаний коротко рассказали о своих технологиях и их преимуществах перед конкурентами, но, судя по отзывам экспертов, пока ни один из предложенных проектов не соответствует всем требованиям (цена, качество, долговечность). Эксперты отметили, что в условиях Нижнего Тагила важна не только сама технология, но и качество используемой воды. И даже если на выходе из станции вода будет соответствовать всем параметрам, то из-за большой изношенности труб она дойдёт до потребителя снова в неудовлетворительном состоянии.

Подводя итог работы совета, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов обозначил основные задачи, стоящие перед муниципалитетом.

«Сейчас необходимо выбрать комплексное решение из предложенных проектов и до конца недели определить технологию для формирования технического задания, — сказал он. — Нижний Тагил включён в национальный проект “Чистая вода”. В 2021 году нам необходимо подать заявку на федеральное финансирование с выверенным проектом для обеспечения тагильчан качественной питьевой водой».

Для того чтобы реализовать строительство станции водоподготовки, необходимо уже к концу февраля объявить конкурс на соискание организации, которая займётся реализацией проекта.

В ближайшее время в Нижнем Тагиле планируется построить «Западную» и «Южную» станции подготовки питьевой воды. Они будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. Мощность «Западной» станции в районе Нижней Черемшанки составит 70 тысяч кубических метров в сутки, «Южной» в районе Горбуново — 60 тысяч кубических метров в сутки. В состав технологической схемы очистки воды включены блоки коагуляции, мембранной ультрафильтрации, обеззараживания при помощи гипохлорита натрия.

Напомним, в конце 2019 года глава города предложил своим подчинённым съездить в Череповец перед созданием проектно-сметной документации на строительство установок для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах. Проект необходим, чтобы заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. Чиновники должны ознакомиться с технологией, применяемой в Череповце, которому в своё время тоже пришлось столкнуться с проблемой сине-зелёных водорослей, чтобы понять, насколько целесообразно применять её в Нижнем Тагиле.

В последние годы состояние прудов, снабжающих тагильчан питьевой водой, ухудшается. В Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. Сегодня на реабилитацию водоёма необходимо более полумиллиарда рублей. Депутаты и чиновники разных уровней власти уже почти 5 лет обсуждают планы по спасению пруда, но серьёзных положительных результатов их разговоры пока не принесли.