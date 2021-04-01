В мэрии Нижнего Тагила обсудили организацию движения в связи с ремонтом моста на Циолковского. Но окончательное решение ещё не приняли

Сегодня, 1 апреля, прошло совещание главы города по вопросу организации движения транспорта на период ремонта моста по улице Циолковского, на котором назвали дату перекрытия путепровода.

Генподрядчик реконструкции ООО «Уралстроймонтаж» начнёт свои работы без перекрытия 5 апреля. Уже на следующей неделе там начнут вырубать зелёные насаждения, переносить сети связи и возводить очистные сооружения. Помимо этого, подрядчик расставит по городу 34 плаката с указанием путей объездов и установит 187 знаков.

С 11 мая специалисты полностью перекроют мост на улице Циолковского и участок от кольца Серова до ЦУМа. Ближе к завершению работ строители перекроют перекрёсток Циолковского — Индустриальная.

«Самое страшное, что может произойти, — мы перекрываем и не начинаем работы. Поэтому прошу до самого последнего момента сохранять движение по мосту открытым», — попросил Владислав Пинаев.

Перевозчики «Строитель-Т» и «Союз-НТ» на совещании предложили организовать выделенные полосы на отрезке Фестивальная — Индустриальная для общественного транспорта. Чиновники пока не понимают, как можно организовать движение автобусов, поэтому Владислав Пинаев предложил обсудить этот вопрос отдельно на следующей неделе.

Движение электричек под путепроводом в дневное время будет осуществляется согласно графику. Об этом заявил главный инженер станции РЖД в Нижнем Тагиле Артём Кокорин.

«Никаких перекрытий и уменьшения количества электричек в дневное время не предвидится. Всё будет работать согласно графику. Работы будут производиться в ночные окна», — рассказал Артём Кокорин.

Как рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, были проведены исследования объездных маршрутов. На улицах Индустриальной, Пархоменко и Красноармейской было решено провести ямочный ремонт.

«Также проехали по объезду через Северное шоссе, там нужно провести профилирование с добавлением материалов, эту работу мы планируем на конец апреля, когда земля немного отойдёт после зимы», — сказал Игорь Васильев.