«Проблемы однозначно будут». Жители Нижнего Тагила ожидают транспортный коллапс из-за закрытия моста на Циолковского

Жители Нижнего Тагила ожидают транспортный коллапс из-за совпадения сроков ремонта улиц Индустриальной и Кушвинской с закрытием движения по путепроводу на улице Циолковского, соединяющему Тагилстрой с центральной частью города. Планируется, что работы на мосту начнутся с 5 апреля и продлятся 6 месяцев. Как рассказал АН «Между строк» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, ремонт на участках по улицам Индустриальной и Кушвинской несложный, будет производиться замена покрытия. При этом работы, по словам Васильева, будут проводить в ночное время. Особых проблем с автомобильным движением из-за ремонта этих улиц дорожники не ожидают.

Подготовка к ремонту дорожного полотна на улице Индустриальной начнётся уже на этой неделе, уточнили в МУП «Тагилдорстрой». Работы на улице Кушвинской пройдут в мае.

«Мы постараемся не ограничивать движение по улице Индустриальной. Да, сроки накладываются, но надеемся, что никто не почувствует проблем. Из-за того, что трамваи ходить не будут, мы сможем пустить движение по трамвайным путям, то есть уменьшения полос не будет. Во время работ мы не будем встревать в потоки», — сообщил Игорь Васильев.

В администрации Нижнего Тагила АН «Между строк» рассказали, что официальную информацию по организации движения в период закрытия путепровода на улице Циолковского следует ожидать в ближайшее время.

«Проблемы однозначно будут, а как вы хотели, закроется основная артерия на Тагилстрой. Информацию по организации движения ждите в ближайшее время», — прокомментировал замначальника управления городским хозяйством мэрии Михаил Сёмин.

В период ремонта путепровода по улице Циолковского на Тагилстрой (и в центр) можно будет проехать несколькими путями. Из центра города добраться до отдалённого района можно будет через улицу Индустриальную и Лебяжку по улице Западной.

Из Дзержинского района проехать на Тагилстрой можно по дороге через промзону, соединяющую Тагилстрой с Северным шоссе.