С 5 апреля мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле закроют на 6 месяцев

Путепровод на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, соединяющий Тагилстрой с центральной частью города, закроют 5 апреля. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, движение через железнодорожные пути будет полностью перекрыто ориентировочно на 183 дня.

Глава города Владислав Пинаев провёл совещание, связанное с реконструкцией путепровода над железнодорожными путями на улице Циолковского. На нём обсуждалось, как можно организовать транспортную доступность Тагилстроя и минимизировать неудобства для тагильчан при передвижении по городу.

«Реконструкция связана со множеством факторов, в том числе с деятельностью нашего градообразующего предприятия, большим количеством других промышленных и социальных объектов, расположенных в районе, работой всех видов транспорта и передвижением жителей. Конечно, реализация проекта вызовет серьёзные неудобства, но есть представление прокуратуры и решение суда, обязывающие нас провести обновление путепровода. Все организационные вопросы сегодня связываем воедино, чтобы решать их в комплексе. Но сам факт, что мы приступим к реконструкции, уже понятен», — рассказал Владислав Пинаев.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что строители, возможно, смогут немного сократить сроки возведения путепровода. Но в ближайшие полгода, пока будет идти первый этап реконструкции, тагильчане столкнутся с серьёзными проблемами, связанными с проездом на Тагилстрой.

«Проект разделён на три этапа. Самый значимый и сложный из них, я думаю, первый — это строительство мостового перехода. В нём предусмотрена перекладка трамвайных путей, перекладка всех линий связи, которые идут через железную дорогу. Мы планируем перекрыть движение в апреле. Связано это с тем, что мы собираемся выполнять сразу несколько этапов строительства: возведение подпорных стенок, выполнение мостового перехода, прокладка всех коммуникаций. Также параллельно будут строиться очистные сооружения», — сообщил руководитель подрядной организации Алексей Голященко.

Реконструкцией улиц Циолковского и Октябрьской Революции вместе с мостом через железнодорожные пути займётся скандально известная тагильская компания «Уралстроймонтаж». Её заявка стала единственной для участия в конкурсе на госзакупках и была признана соответствующей всем необходимым требованиям. Поэтому именно УСМ достанется контракт стоимостью 1,17 млрд рублей.

По контракту подрядчик должен будет реконструировать мост до 1 апреля 2024 года. На время реконструкции трамвайное движение придётся временно ограничить. Водителям маршруток, автобусов и личного автотранспорта придётся искать объездные пути. Из-за ремонта моста на улице Циолковского могут возникнуть трудности и у сотрудников НТМК, которым приходится добираться до работы из других районов города.