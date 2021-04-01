В мэрии Нижнего Тагила назвали точную дату закрытия моста на Циолковского

Движение по мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле будет полностью остановлено с 11 мая, об этом сообщили сегодня на совещании главы города по вопросу организации движения транспорта на период ремонта. Подготовительные работы без перекрытия дороги генподрядчик реконструкции ООО «Уралстроймонтаж» начнёт с 5 апреля, как и планировалось.

Напомним, жители Нижнего Тагила ожидают транспортный коллапс из-за совпадения сроков ремонта улиц Индустриальной и Кушвинской с закрытием движения по путепроводу на улице Циолковского, соединяющему Тагилстрой с центральной частью города.