«Уралстроймонтаж» готов закрыть мост на улице Циолковского с 11 мая

С 11 мая мост на улице Циолковского планируется закрыть для движения автотранспорта, об этом сообщает генподрядчик реконструкции путепровода ООО «Уралстроймонтаж» (УСМ). Соответствующее уведомление подано в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Кроме самого моста, с 11 мая планируется перекрыть участок улицы Октябрьской Революции от Серова до Циолковского с перекрёстками и участок улицы Циолковского от Октябрьской Революции до Индустриальной.

С 5 апреля специалисты УСМ начнут расставлять дорожные знаки и информационные щиты, наносить временную разметку. Также УСМ вырубит деревья и кустарники в зелёной зоне по улицам Циолковского и Октябрьской Революции.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» пояснили, что пока есть обозначенная подрядчиком дата, но она может быть скорректирована.

Напомним, жители Нижнего Тагила ожидают транспортный коллапс из-за совпадения сроков ремонта улиц Индустриальной и Кушвинской с закрытием движения по путепроводу на улице Циолковского, соединяющему Тагилстрой с центральной частью города. Ранее сообщалось, что движение по мосту будет закрыто с 5 апреля, а работы продлятся 6 месяцев.

В период ремонта путепровода по улице Циолковского на Тагилстрой (и в центр) можно будет проехать несколькими путями. Из центра города добраться до отдалённого района можно будет через улицу Индустриальную и Лебяжку по улице Западной. Из Дзержинского района проехать на Тагилстрой можно по дороге через промзону, соединяющую Тагилстрой с Северным шоссе.

На прошлой неделе стало известно, что ЕВРАЗ НТМК принял решение приостановить сдвиг начала рабочей смены с 1 апреля на час раньше обычного. Утренняя смена будет начинаться в соответствии с ранее установленными графиками сменности и режимами работы.

Реконструкцией улиц Циолковского и Октябрьской Революции вместе с мостом через железнодорожные пути займётся известная тагильская компания «Уралстроймонтаж». Её заявка стала единственной для участия в конкурсе на госзакупках и была признана соответствующей всем необходимым требованиям. Поэтому именно УСМ достанется контракт стоимостью 1,17 млрд рублей. По контракту подрядчик должен будет реконструировать мост до 1 апреля 2024 года.