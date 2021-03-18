ЕВРАЗ НТМК пока не будет переходить на новый график работы из-за ремонта моста на улице Циолковского

На ЕВРАЗ НТМК принято решение приостановить сдвиг начала рабочей смены с 1 апреля на час раньше обычного. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе комбината. Утренняя смена будет начинаться в соответствии с ранее установленными графиками сменности и режимами работы.

«В то же время изменится график движения автобусов. В связи с тем, что время в пути увеличится, автобусы будут выезжать раньше. Сейчас график и маршруты движения разрабатываются. В настоящее время ведутся переговоры с детскими садами города о начале работе дежурных групп в детских садах на полчаса раньше», - отметили на ЕВРАЗ НТМК.

Напомним, с 1 апреля ЕВРАЗ НТМК, в том числе коксохимическое производство, в связи с закрытием моста на улице Циолковского должно было перейти на новый график работы. Планировалось, что рабочий день у металлургов будет начинаться с 7:00 вместо 8:00, все последующие смены — аналогично, на час раньше.