В МЧС опровергли информацию о погибших при аварии с автобусом в Москве

В результате аварии с рейсовым автобусом на северо-западе Москвы пострадали три человека, никто не погиб, со ссылкой на информацию Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС пишет агентство «Москва».

«Предварительно, в результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. Информация о погибших не соответствует действительности», — подчеркнули в МЧС.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД также сообщили, что не получали информации о погибших.

Напомним, авария с автобусом в Москве произошла около 9:40 на улице Сходненской рядом с домом 37. По информации ГИБДД, автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта.

Очевидцы опубликовали видео с места въезда автобуса в остановку в Москве.

После происшествия осведомлённый источник «Интерфакса» сообщил о двух погибших. На место аварии прибыли сотрудники полиции. О причинах происшествия пока не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию аварии.

Ранее, 25 декабря, пассажирский автобус въехал в пешеходный переход у метро «Славянский бульвар». Тогда в результате происшествия погибли четыре человека. Следственный комитет сообщил, что, по словам водителя, не сработала тормозная система автобуса, несмотря на попытки её задействовать.