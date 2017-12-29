На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку. Погибли два человека

Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на северо-западе Москвы, погибли два человека, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

«На улице Сходненской, 37 автобус наехал на остановку общественного транспорта», — сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехали полицейские. Очевидцы также сообщают о двух пострадавших.