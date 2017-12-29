На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку. Погибли два человека

29.12.2017 12:08
Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на северо-западе Москвы, погибли два человека, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
«На улице Сходненской, 37 автобус наехал на остановку общественного транспорта», — сказал собеседник агентства.
На место происшествия выехали полицейские. Очевидцы также сообщают о двух пострадавших.
«Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки», — пишет о происшествии пользователь Twitter.
Фото:
пользователь Twitter @repvbblica