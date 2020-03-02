В мартовские праздники в Нижнем Тагиле пройдёт экологический митинг с участием более 500 жителей города

9 марта, когда тагильчане будут отмечать первые весенние праздники, в городе пройдёт массовая протестная акция. Местное отделение КПРФ организовало экологический митинг в Комсомольском сквере с участием более 500 жителей Нижнего Тагила. Он начнётся в 13:00 и будет посвящён сразу нескольким важным проблемам, в том числе реализации мусорной реформы. 13 марта как раз должно пройти второе заседание Свердловского областного суда по иску тагильчан против утверждённых нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов.

«Темы митинга прежние — вода, воздух и мусорная реформа, — рассказал АН “Между строк” лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин. — Мы планируем поднять на обсуждении такие серьёзные вопросы, как, например, привлечение ответственных за массовый мор рыбы в Черноисточинском пруду в октябре 2019 года. Есть документы, где чётко указано, почему именно рыба задохнулась. Также мы хотим добиться приостановления деятельности и закрытия завода по производству цинка в рамках экологического законодательства. Так как подпольно ребята сейчас уже работают. Третий вопрос касается выбора технологии очистки воды из Черноисточинского водоёма, которую будут использовать на станции водоподготовки “Южная”. Сейчас предлагается технология от Череповца, но там применяется достаточно серьёзная химия».

Мэрия Нижнего Тагила уже согласовала протестную акцию. На митинг приглашены представители общественных организаций и других партий. В ходе мероприятия планируется использовать громкоговорители, плакаты и флаги, распространять газеты и иные агитационные материалы.

При помощи митинга коммунисты хотят привлечь внимание свердловского губернатора Евгения Куйвашева к проблемам тагильчан, «чтобы он не думал, что в городе всё хорошо», и добиться более скорого их разрешения.

Напомним, в конце января в Комсомольском сквере прошёл митинг, организованный Коммунистической партией социальной справедливости (КПСС). Несмотря на анонсирование мероприятия в СМИ, на площадке собралось не более 40 человек, в основном пожилого возраста.