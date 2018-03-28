В Махачкале избили главу дагестанского «Мемориала»

В Махачкале избили главу дагестанского отделения правозащитной организации «Мемориал» Сиражудина Дациева, со ссылкой на директора Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерину Сокирянскую пишет «Медиазона».

По её словам, на Дациева напали утром возле дома, ударили по голове, он упал и затем его избили. Правозащитник слышал, как нападавшие сели в машину и уехали. По информации Сокирянской, Дациев госпитализирован в нейрохирургическое отделение ЦРБ.

«Медиазона» также отмечает, что после задержания главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева в отношении сотрудников дагестанского отделения начали поступать угрозы.

Напомним, Титиева задержали в Чечне 9 января, в полиции заявили, что в машине правозащитника нашли наркотики. Вскоре суд арестовал правозащитника по обвинению в хранении наркотиков. Сам Титиев свою вину не признаёт и говорит, что наркотики ему подбросили.

17 января в здании «Мемориала» в Назрани произошёл пожар. Как сообщала «Новая газета», ночью неизвестные в масках подожгли офис. В кабинете главы «Мемориала» в Назрани Тимура Акиева нашли расплавленную пластиковую бутылку с запахом керосина. Глава «Мемориала» Олег Орлов связал поджог офиса в Назрани с задержанием Титиева.